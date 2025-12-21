İsrail’den Lübnan’ın güneyine İHA saldırısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lübnan basınında yer alan bilgilere göre, İsrail’e ait bir insansız hava aracı, sınır hattına yakın Yater beldesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırı sonrası bölgede büyük bir patlama meydana geldiği ifade edildi.

Lübnanlı yetkili kurumlardan saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL: "HİZBULLAH MENSUPLARI HEDEF ALINDI"

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Yater beldesine iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıların Hizbullah mensuplarını hedef aldığı öne sürüldü.

ATEŞKESE RAĞMEN GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik başlattığı saldırıları Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüştürmüştü. Söz konusu çatışmalarda 4 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 17 bin kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te ateşkes anlaşması sağlanmasına rağmen, İsrail’in bu anlaşmayı binlerce kez ihlal ettiği bildiriliyor.

İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELER KORUNUYOR

İsrail’in, 8 Ekim 2023’ten sonra Lübnan topraklarında ele geçirdiği 5 tepeyi hâlen işgal altında tuttuğu, ayrıca onlarca yıldır kontrol ettiği bazı bölgelerde askeri varlığını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024’ten 20 Kasım 2025’e kadar İsrail saldırılarında 331 kişi hayatını kaybetti, 945 kişi yaralandı.