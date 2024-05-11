İsrail'den Maghazi Kampı'na saldırı: Çocukları katlettiler Maghazi Kampı bölgesine saldırı düzenlendi. İsrail ordusunun saldırısında aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu siviller öldürüldü.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yine çocukları hedef aldı.

Gazze'yi adeta mezarlığa çeviren İsrail saldırılarının ardından geriye kaldırılması yıllar sürecek enkaz yığınları kaldı.

Maghazi Kampı bölgesine düzenlenen saldırıda aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 21 sivil hayatını kaybetti. Bombardıman sonucu çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail katliamı devam ediyor

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Deir al-Balah kentindeki Aksa Hastanesi'ne getirildi.

Cenaze sahipleri ve yakınları, cansız bedenlerin başında gözyaşı döktü.

Sivilleri hedef aldılar

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze'nin pek çok noktasına düzenlediği saldırılarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile orta kesiminde pek çok noktaya saldırı düzenledi.

Ölüm yağdırıyorlar

Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda gazeteci Baha Ukaşe ile eşi ve oğlu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin merkezindeki eski şehir bölgesinde Sıyam ailesinin evine düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail çocukları katletti - FOTO GALERi

Yine Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun ve Es-Sabra mahallelerinde 2 eve düzenlenen saldırılarda da çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Sağlık ekipleri ulaşamıyor

Sağlık ekipleri, Sabra Mahallesi'nde hedef alınan evde en az 3 kişinin cesedine ulaşırken, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin, İsrail ordusunun işgal ettiği Zeytun Mahallesi'ne ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırıların hedefinde ise Ez-Zevayide beldesi ile En-Nuseyrat Mülteci Kampı oldu. Buralardaki saldırılarda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Öldürülen gazetecilerin sayısı

Gazze'deki hükümetin medya ofisi 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiğini duyurmuştu.