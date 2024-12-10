İsrail'den Suriye açıklaması: Askeri yetenekleri büyük ölçüde yok edildi

Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı..

Ülkede Esad rejiminin çöküşü kutlanırken, İsrail ise durumu kendisi açısından fırsata çevirdi.

İsrail, hava savunma sistemlerini ve kimyasal silah üretme kapasitesini yok etmek için pazar gününden beri Suriye’yi ağır bir bombardıman altına aldı.

Bu hava bombardımanlarının yanı sıra İsrail ordusu karadan da Golan tepelerinin Suriye tarafında kalan tampon bölgeye de, bunun ötesine de girdi.

Reuters, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyine yaptığı saldırıların ardından, askerlerin başkent Şam'a yaklaşık 25 kilometre mesafede olduklarını bildirdi.

"SURİYE ORDUSUNUN KABİLİYETLERİ YOK EDİLDİ"

İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan son açıklamada ise Suriye Ordusu'nun kabiliyetlerinin yok edildiği duyuruldu.

"KARA OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK"

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada ifadeler kullanıldı: