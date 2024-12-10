İsrail Suriye'de ilerliyor: Şam'a 25 kilometre mesafedeler

Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması sonrası ülkede geçiş süreci yaşanırken İsrail de Suriye'ye yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

ŞAM'A 25 KİLOMETRE MESAFEDELER

Reuters, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyine yaptığı saldırıların ardından, askerlerin başkent Şam'a yaklaşık 25 kilometre mesafede olduklarını bildirdi.

250'DEN FAZLA ASKERİ HEDEF VURULDU

Ayrıca İsrail medyasına göre İsrail Hava Kuvvetleri, dün Suriye topraklarında 250'den fazla askeri hedefi vurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ordusuna ait onlarca tank, uçak ve askeri helikoptere yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail ordusu, bu kritik silahların Hizbullah'ın eline geçeceği iddiayla saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma sistemlerinin hedef alındığını aktardı.

İsrail'in hava saldırılarında, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Askeri Havalimanı'nı da vurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesi, "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi" diye yazdı.

Suriyeli güvenlik kaynağı, İsrail birliklerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran, askerden arındırılmış bölgenin doğusunda Suriye topraklarının 10 km içerisindeki Katana'ya ulaştığını söyledi.













ŞAM'DA KİMYASAL TESİS VURULDU

İsrail, Suriye başkenti Şam'a yönelik de hava saldırıları düzenliyor. İsrail, Şam'da Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin bir ofisinin bulunduğu Barzeh bölgesini vurdu.

Merkez, Esad döneminde kimyasal silah üretimiyle bağlantıları nedeniyle yaptırıma tutulmuş ve daha önce de hedef alınmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ayrıca Şam kırsalındaki Adra kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait silah deposunu da hedef aldığını ifade etti.

BİLGİLERİ İSRAİL'E ESAD VERDİ İDDİASI

İsrail'in Suriye'deki deniz, hava ve kara unsurları ve füze depolarını vurmasının altından da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre, Şam'daki yönetimi kaybettiğini anlayan devrik devlet başkanı Beşar Esad'ın Suriye askeri varlığına dair bütün istihbarat bilgilerini İsrail'e aktardığı ifade edildi.

İSRAİL'DEN BM'YE MEKTUP

İsrail'in BM'ye sunduğu mektupta "Suriye'deki silahlı gruplar arasındaki çatışmaya müdahil değiliz, eylemlerimiz sadece güvenliğimizi koruma odaklı" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL, GOLAN TEPELERİ'NDEKİ İŞGALİNİ GENİŞLETTİ

İsrail bir yandan da Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgenin "ele geçirilmesi" talimatı verdi.

Ardından da İsrail ordusu bölgeye güçlerini gönderdi. Tanklar sınırı aştı. Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı'nın Suriye tarafı işgal edildi.

İsrail güçleri 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi.

"GOLAN TEPELERİ SONSUZA KADAR İSRAİL'İN PARÇASI OLACAK"

Netanyahu, 1967’den bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin "sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını" öne sürdü.

"Bugün herkes Golan'daki varlığımızın, Golan'ın eteklerinde değil, oradaki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor." ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki askeri varlığının ülkenin "güvenlik ve egemenliğini garanti altına aldığını" öne sürdü.

GOLAN TEPELERİ 1967'DEN BU YANA İŞGAL ALTINDA

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.