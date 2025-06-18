İsrail’den Tahran’a yeni hava saldırısı

AA & Ensonhaber

Sosyal medyada paylaşılan ve resmi mercilerce teyit edilmeyen görüntülerde, Tahran’ın kuzeydoğusuna yönelik patlamaların meydana geldiği görülürken; AA muhabiri, başkentin merkezinde saldırı seslerinin duyulmadığını aktardı. Bölgedeki yerel kaynaklara göre, Kerec kentindeki havalimanı çevresinde güçlü patlamalar hissedildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: "İÇ GÜVENLİK KARARGAHI'NI HEDEF ALDIK"

Saldırı sonrası açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, operasyon kapsamında Tahran’da bulunan “İç Güvenlik Karargahı”nın hedef alındığını öne sürdü. Ancak söz konusu ifadenin neyi işaret ettiği belirsizliğini koruyor. Bazı uluslararası haber kaynakları, vurulan noktanın Tahran Polis Gücü Komuta Merkezi olabileceğini iddia etti. İran tarafı ise bu iddialarla ilgili sessizliğini sürdürüyor.

İran medyasına göre, sabah saatlerinde Kerec’te yer alan Peyam Havaalanı ikinci kez hedef alınan noktalar arasında yer aldı. Havaalanı, daha önce de saldırıya uğramıştı.

TANSİYONU YÜKSELTEN SALDIRI ZİNCİRİ

Tahran'a yönelik yeni saldırılar, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki askeri ve stratejik hedefleri hedef alan kapsamlı operasyonunun ardından geldi. Bu saldırılarda İran ordusunun en üst düzey isimlerinden Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve bazı üst rütbeli subaylarla birlikte dokuz nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. İran kaynaklarına göre, saldırılarda toplam 224 sivil yaşamını yitirdi.

İran, bu saldırılara balistik füzelerle yanıt vermiş; İsrail topraklarına düzenlenen misillemede 24 kişinin öldüğü ve 500’den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Artan gerilim dünya genelinde endişeyle izlenirken başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, İsrail’in saldırgan tutumunu kınayan açıklamalarda bulundu.