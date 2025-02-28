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İsrail'den tepki çeken Mescid-i Aksa kararı: Ramazan boyu kısıtlamalar uygulanacak

İsrail'den tepki çeken Mescid-i Aksa kararı: Ramazan boyu kısıtlamalar uygulanacak İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da ve çevresinde Ramazan boyunca 'güvenlik kısıtlamaları' uygulanacağını duyurarak "Her yıl olduğu gibi kamu güvenliği için olağan kısıtlamalar uygulanacak" dedi.