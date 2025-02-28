İsrail'den tepki çeken Mescid-i Aksa kararı: Ramazan boyu kısıtlamalar uygulanacak

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Ancak tepki çeken gelişmede, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ve çevresinde "güvenlik kısıtlamaları" uygulanacağı duyuruldu.
Konuya ilişkin bilgileri, İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer paylaştı.
"HER YIL OLDUĞU GİBİ KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN OLAĞAN KISITLAMALAR UYGULANACAK"
Mencer gazetecilere yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ve çevresinde "güvenlik kısıtlamaları" uygulanacağını duyurdu.
Mencer, "Her yıl olduğu gibi kamu güvenliği için olağan kısıtlamalar uygulanacak" dedi.
Güvenlik önlemlerine ilişkin detay vermeyen Mencer, şiddet olaylarını önlemek istediklerini öne sürdü.
YALNIZCA 55 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER VE 50 YAŞ ÜSTÜ KADINLARIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMİŞTİ
Mescid-i Aksa'ya giden yollardaki kontrol noktalarında 3 bin silahlı güvenlik personeli görevlendirileceği öğrenildi.
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya geçtiğimiz yıl yalnızca 55 yaş üstü erkekler ve 50 yaş üstü kadınların girişine izin verilmişti.
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