İsrail'den yeni yerleşim hamlesi: Batı Şeria'da haritalı işgal

Haber Merkezi

ABD ve İsrail hükümetlerinin Gazze’yi ilhak etmeye yönelik planları uluslararası kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtı.

Ancak bu tepkilere rağmen planlardan vazgeçilmediği ve Gazze’de yaşayan sivillerin bölgeden tahliyesine yönelik hazırlıkların başlatıldığı bildirildi.

SİVİLLERİ BÖLGEDEN SÜRME PLANI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonları ve mevcut işgali sona erdirecek herhangi bir anlaşmaya imza atmayacaklarını açıkça ifade etti.

Donald Trump ise ABD Başkanı olmasının ardından Gazze’deki savaşın durması için sivillerin bölgeden sürgün edilmesi gerektiğini açıklamış, Netanyahu ise Trump’ın planına uymak için Hamas ile yapılan ateşkese uymamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise planı bir an önce uygulaması için Gazze Şeridi’ndeki operasyonu genişletmeleri gerektiğini ve bölgede yaşayan bazı halkları gönüllü göçe teşvik etmek için girişimde bulunacaklarını belirtmişti.

İŞGAL EDİLEN BÖLGELERE KAMP KURDULAR

Tel Aviv yönetimi ise Batı Şeria’da ele geçirdikleri bölgelere yasadışı Yahudi yerleşimcileri “Gazze’ye dönüş” diyerek Gazze’de yaşamaya teşvik etmeye başladı.

İsrailli Yahudi yerleşimciler ise Gazze Şeridi’ne dönüş için sınır bölgelerindeki yakın yerlere taşınmaya başladı.

ABD merkezli Yahudi Telgraf Ajansı’nın haberinde yasadışı Yahudi yerleşimci örgüt Nachala Gazze sınırında yer alan Sa’ad bölgesinde Fesah Bayramı (Hamursuz Bayramı) için bir araya gelerek kutlama yaptı.

Yahudilerin ise Gazze’ye dönüş çağrısı yapmaya başladıkları ve bölgede yasadışı yerleşerek sınırda kamp kurarak beklemeye başladıkları öğrenildi.

TURİST KILIĞINDA BATI ŞERİA'YI İŞGAL ETMİŞLERDİ

Yahudi merkezli haber sitesi 1968 yılındaki gibi günümüzde yaşanan olaya atıfta bulunarak o dönem İsviçreli turist kılığına giren bir grup Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’da Hamursuz Bayramı kutlaması yaptığı ve bölgede kalarak işgal çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.

GAZZE'DEN EV ALMA PLANLARI BAŞLADI

7 Ekim 2023 yılında başlayan Gazze katliamı ile Batı Şeria’da bu zamana kadar 80 yerleşim yerine yasadışı yerleşim birimleri kurulduğu bildirildi.

Gazze’ye dönme çağrısında bulunan Yahudiler ise Gazze’ye yeniden yerleşmenin Siyonizm’in gerçek yolu olduğu vurgusunu yaptı.

Batı Şeria sınırında bulunan bir grup İsrailli Savunma Kuvvetleri’nin de bu çabanın arkasında olduğunu ve bazı ailelerin ise Yahudi kuruluşları arayıp çocukları için Gazze’den nasıl ev alabileceklerini öğrenmeye başladıkları bildirildi.