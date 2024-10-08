İsrail'e ambargo çağrısı yapan Emmanuel Macron yuhalandı Fransa Başbakanı Michel Barnier, Filistin topraklarında süren saldırıların yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ismini her anışında katılımcıların ıslık ve yuhalama tepkileri ile karşı karşıya kaldı.

AA

İsrail'in Filistin topraklarında başlattığı soykırım saldırılarının üzerinden bir yıl geçti.

Binlerce masumu katleden işgalci İsrail ordusu, saldırılarını hala sürdürüyor.

Saldırıların birinci yıl dönümünde Fransa'nın başkenti Paris'te, esir alınan Yahudiler için tören düzenlendi.

Fransa Yahudi Kurumları Temsilcileri Konseyince organize edilen 7 Ekim Saldırıları törenine, Başbakan Michel Barnier ve beraberindeki birçok bakan da katıldı.

"FRANSA ASLA EVLATLARINI TERK ETMEZ"

Barnier, Cumhurbaşkanı Macron'un Gazze'deki esirlerin salıverilmesi için her türlü çabanın gösterilmesini istediğini belirtti.

Esirler için "Fransa asla evlatlarını terk etmez." diyen Barnier, esirlerin geri dönüşünün sağlanması için "Fransa Cumhurbaşkanı'na ve hükümetine güvenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

MACRON'UN İSMİNİ DUYDUKÇA YUHALADILAR

Törene katılanlar, Başbakan Barnier'nin konuşmasını Macron'dan bahsettiği anlarda ıslık ve yuhalamalarla böldü.

Macron, dün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı.

Bölgede önceliğin siyasi çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu belirten Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendini savunması gerektiğini ifade etmişti.

"İSRAİL MEDENİYET İÇİN SAVAŞIYOR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına tepki göstermiş, başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelemişti.

Elysee Sarayı'ndan Netanyahu’nun ifadelerine ilişkin yapılan açıklamada ise Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok." ifadesi kullanılmıştı.

7 EKİM SALDIRILARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL 41 BİN 909 SİVİLİ KATLETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

160'I ÇOCUK 744 MÜSLÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)