İsrail'in aşırı sağcı bakanından yine skandal sözler

İsrail, ablukayı kırmak ve insani yadım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Sumud Filosu'na müdahalede bulundu.

Uluslararası sularda yol alan gemilere yasa dışı müdahalede bulunan İsrail, gemide bulunan aktivistleri gözaltına aldı.

Zaman zaman yaptığı provokatif açıklamalarıyla bilinen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yine skandal açıklamalarda bulundu.

"'TERÖR MAHKUMU' ŞARTLARINDA KALACAKLAR"

Gvir, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımladı.

"BUNU VADETMİŞTİM, ŞİMDİ DE UYGULUYORUZ"

Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

AVLUYA 'GAZZE'DEKİ YIKIMI' GÖSTEREN TABLO ASILDI

Aynı şekilde Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu bölümün avlusuna Arapça "Yeni Gazze" yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldı.