İsrail'in bombaladığı Gazze'nin Refah kentinden acı fotoğraflar Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan İsrail ordusu, en az 40 kişinin ölümüne neden oldu.. Saldırı sonrası yakınlarını kaybeden Filistinlilerin acıları fotoğraf karelerine yansıdı..

AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor.

Durmak bilmeyen İsrail, bir kez daha Refah'a saldırdı.

İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Ölenlerin çoğunluğu kadın ve çocuk

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

Acı kareler

Saldırı sonrası ortalık savaş alanına dönerken, Filistinliler kaybettikleri yakınlarıyla gözyaşları içinde vedalaştı..

Acı dolu o anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

Gazze'de bugüne kadar 35 bin 984 Filistinli öldürüldü

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.