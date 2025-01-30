İsrail'in esir takası oyunbozanlığı: Rehineleri bırakmıyorlar

İHA

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında esir takas süreci devam ediyor.

Sabah saatlerinde Hamas üzerine düşeni yerine getirdi.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 3 İsrailli, 5 Taylandlı esiri teslim etti.

İSRAİL ESİR TESLİMİNDEN VAZGEÇTİ

İsrail'in ise bugün bırakılan İsrailli ve Taylandlı esirlere karşılık 110 Filistinli tutukluyu serbest bırakmaktan vazgeçtiği belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz rehinelerimizin güvenli geçişi garanti altına alınana kadar bugün bırakılması planlanan tutukluların serbest bırakılmasının ertelenmesi talimatı verdi. İsrail, arabulucuların bunu sağlamasını talep ediyor" ifadesi kullanıldı.

İsrail basınında, İsrail'in esirlerin bırakılması sırasında kaos yaşandığını gerekçe göstererek tutukluları serbest bırakmadığı ifade edildi. Haberde, Filistinli tutukluların şu anda otobüslerde olduğu ve serbest bırakılmaları için talimat beklendiği kaydedildi.

İSRAİL KANADI KALABALIKTAN RAHATSIZ OLDU

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rehinelerin Kızılhaç'a teslim edildiği sırada oluşan kalabalığı eleştirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, “Rehinelerin serbest bırakılması sırasında yaşanan şok edici sahneleri son derece ciddiyetle izliyorum. Arabuluculardan bu tür sahnelerin tekrarlanmasını engellemeleri ve rehinelerimizin güvenliğini garanti altına almalarını talep ediyorum” dedi.

Hamas, bugün İsrailli asker Agam Berger'i serbest bırakmıştı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, daha sonra İsrailli siviller 29 yaşındaki Arbel Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri, Han Yunus şehrinde Kızılhaç'a teslim etmişti. İsrail'in ise anlaşma çerçevesinde bugün 110 Filistinliyi hapishanelerden serbest bırakması bekleniyordu.