İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir: Gazze'ye saldırılar azalırsa savaş kabinesi dağılmalı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, "Dizginler, genişletilmiş kabineye verilmeli" dedi. Ben-Gvir, Netanyahu'yu hükümetten ayrılmakla tehdit etti.

AA

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye saldırıların sürmesi gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv yönetimi, saldırıları yönetmek için Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde savaş kabinesi kurdu.

"Saldırı yoğunluğu azaltılırsa kabine dağıtılsın"

Ben-Gvir, saldırıların yoğunluğunun azaltılması fikrinin "kısıtlanmış savaş kabinesinin" başarısızlığı olacağı ve bu durumda kabinenin dağıtılması gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı bakan, böyle bir fikrin, savaş kabinesinin başarısızlığı olarak değerlendirileceğini iddia etti.

"Dizginleri, kabineye verme zamanı geldi"

Ben-Gvir, "Artık dizginleri, genişletilmiş kabineye vermenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Ben Gvir, ortaklarını, Hamas Gazze'de yenilgiye uğratılmadan ve elindeki esirler teslim alınmadan saldırıların durdurulması durumunda hükümetten ayrılmakla da tehdit etti.

İsrail'in aşırı sağcı bakanı, "Eğer birileri, Hamas yenilgiye uğratılmadan ve kaçırılanların tümü geri dönmeden İsrail ordusunu durdurmayı planlıyorsa, Otzma Yehudit'in (Partisi) yanlarında olmadığını hesaba katsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sözlü tartışma yaşandı

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, hükümetinin yaptığı haftalık toplantı sırasında Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir arasında sözlü tartışma yaşandığı bildirilmişti.

İsrail askerlerinin bir hafta önce Cenin'de bir caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumasının gündeme geldiği toplantıda Ben-Gvir’in toplantı sırasında Yahudi duası okuyan askerleri, "Bu nasıl mümkün olabilir? Bir sineği file çevirdiniz, manşetlere çıktınız. Bu, askerlerin canını acıtıyor." sözleriyle savunduğu aktarılmıştı.

"(Askerleri) Kovarlarsa vay halinize." sözlerini sarf eden Ben-Gvir’e, Halevi’nin, “Beni tehdit etmeyin, İsrail ordusundaki değerlerimin ne olduğuna ben karar veririm." diyerek karşılık verdiği belirtilmişti.

İnsani araya karşı çıktı

Başbakan Netanyahu’nun, tartışmaya müdahale ederek, "Yeter, cevabını aldık." dediği ve toplantıdan ayrıldığı kaydedilmişti.

Ben-Gvir, dün, İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine karşı çıkmıştı.

Tel Aviv yönetiminin, esir takası anlaşması kapsamında çatışmalara "insani ara verilmesini" istediği, Hamas’ın ise saldırıların sonlandırılacağı bir "ateşkes" anlaşmasında ısrar ettiği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)