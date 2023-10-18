İsrail'in Gazze'de hastane saldırısı: Lübnan'da 1 gün yas ilan edildi

AA & Ensonhaber
İsrail'in, Gazze'de başlattığı sivil katliamlara bir yenisi daha eklendi.
İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği açıklandı.
Lübnan'da 1 gün yas ilan edildi
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Necib Mikati, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından yarın bir günlük yas ilan edilmesi için genelge yayınladı.
Alınan karar gereğince, yarın resmi kurumlarda dalgalanan tüm bayraklar yarıya indirilecek.
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