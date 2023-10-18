İsrail'in Gazze'de hastane saldırısı: Lübnan'da 1 gün yas ilan edildi Lübnan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından çarşamba günü ulusal yas ilan etti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in, Gazze'de başlattığı sivil katliamlara bir yenisi daha eklendi.



İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Lübnan'da 1 gün yas ilan edildi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Necib Mikati, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından yarın bir günlük yas ilan edilmesi için genelge yayınladı.

Alınan karar gereğince, yarın resmi kurumlarda dalgalanan tüm bayraklar yarıya indirilecek.