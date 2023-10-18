İsrail'in Gazze'de hastane saldırısı: Lübnan'da 1 gün yas ilan edildi
AA & Ensonhaber

İsrail'in, Gazze'de başlattığı sivil katliamlara bir yenisi daha eklendi.

İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Lübnan'da 1 gün yas ilan edildi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Necib Mikati, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından yarın bir günlük yas ilan edilmesi için genelge yayınladı.

Alınan karar gereğince, yarın resmi kurumlarda dalgalanan tüm bayraklar yarıya indirilecek.

İsrail'in hastane saldırısına dünyadan tepkiler
TBMM'den İsrail'in hastane saldırısına ortak tepki
İsrail yine içinde hastalar olan hastaneyi bombaladı