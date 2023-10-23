İsrail'in Gazze'de yıktığı mahalle uydudan görüntülendi Bombalanan El Zehra Mahallesi'ndeki yıkım, İsrail'in aralıksız saldırganlığını yeniden ortaya koydu.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir mahalleyi yok etti.

Gazze'nin merkez mahallelerinden El Zehra, hava bombardımanı sonucu büyük yıkım yaşadı.

Onlarca bina enkaza dönerken, kuşatma altındaki bölgede yaşananlar yeniden gözler önüne serildi.

Görgü tanıkları, bulundukları yerin daha sakin olduğunu, böyle bir saldırıyı beklemediklerini söyledi.

Aralıksız bombardıman

İsrail, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarını sürdürdü.

BBC'ye konuşan bir Filistinli, "Sokaklarda koşmaya başladık, İsrail mahalleyi aralıksız şekilde bombaladı." dedi.

Enkaz altında kaldılar

Söz konusu mahalledeki yıkım uydu görüntülerine de yansırken, birçok Filistinli evsiz kaldı. Birçoğu da enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Ambulansların saldırının yaşandığı yere giremediği, insanların kendilerine yardım eli uzatılması için çığlık attığı kaydedildi.

Sivil yerleşimler hedefte

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan ile El-Basra mahallelerindeki evlere hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Hava saldırısı sonucu can kaybı ve yaralıların olduğu aktarıldı. Görgü tanıklarına göre, saldırılar, Filistinlilere ait evler ile alt yapıda büyük hasara yol açtı.

Saldırı sonrası ambulanslar, yaralıları çevre hastanelere sevk etmeye başladı.

1100 böbrek hastası tehlikede

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38’i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edeceğini vurguladı.

Kudra, hastanelere ve ambulanslara yakıt sağlanması için çağrı yaptı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.