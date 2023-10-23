Yeni göç dalgasından endişe eden AB, Mısır'a yardımları hızlandırdı Brüksel, Filistin'den dolaylı göçün önüne geçmek için Kahire yönetimiyle diyaloğunu yoğunlaştırdı.

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Avrupa Birliği (AB), Mısır ile geniş ölçekli ekonomik destek anlaşması imzalama çabalarını hızlandırmaya karar verdi.

AB, İsrail-Filistin çatışmasının bölgesel çatışmaya dönüşmesinden ve yeni göç dalgasını tetikleneceğinden endişe ediyor.

Mısır'dan İsrail'e saldırı tepkisi

İsrail, iki hafta süren bombardımanın ardından 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi karadan işgale hazırlanıyor.

Gazze ile sınırı bulunan Mısır, İsrail dışından bu bölgeye giden tek geçişi kontrol ediyor. Kahire yönetimi, Filistinlileri göçe zorladığı gerekçesiyle Tel Aviv'e tepki gösteriyor.

AB, göçü durdurmaya çalışıyor

AB'nin Mısır'la imzaladığı anlaşma yalnızca göçe odaklanmıyor. İstihdam yaratılması ve ülkenin enerji geçişine yardımcı olmayı amaçlayan projelere mali destek sağlanması amaçlanıyor.

Mısır ekonomisinin desteklenmesi ve dolaylı yollardan Avrupa'ya kitlesel göçün önlenmesi hedefleniyor.

"Mısır iyi iş çıkarıyor"

Anlaşmanın toplam maliyeti ve nasıl finanse edileceği henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Financial Times'a demeç veren kaynaklar, "Burada mesele ülkeyi istikrara kavuşturmak." dedi.

"Mısır, göç konusunda iyi bir iş çıkarıyor ancak ekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Financial Times'ın aktardığına göre, Mısırlı yetkililer, sınırlarını Gazze'den kaçan Filistinlilere açmamakta kararlı görünüyor.

Sisi ve Kral Abdullah'ın tepkisi

Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin 2,3 milyon sakinini Sina yarımadasına sürmeye çalışması fikrine karşı çıkıyor.

Sisi'nin yanı sıra aynı tavrı sergileyen Ürdün Kralı 2'nci Abdullah da İsrail ordusunun saldırılarını tepkiyle karşılıyor.