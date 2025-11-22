İsrail'in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Filistinli kaynaklar, İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze şehrinin batısındaki El-Rimal Mahallesi'nde bir aracı vurduğunu açıkladı.

5 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, çocuklar dahil birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaralıları yakındaki hastanelere sevk etti.

Filistin basını, hava saldırısı sonucunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Operasyon Komutanı Abu Abdullah al-Hadidi’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ATEŞKESTEN BU YANA 318 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 318'e, yaralı sayısı 788'e yükselmişti.

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 180 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybının 69 bin 733'e, yaralı sayısının 170 bin 863'e yükseldiği aktarılmıştı.