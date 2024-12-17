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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun bu kez Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine saldırı düzenlediği öğrenildi.

İsrail'in saldırılarında 7 kişi öldü ve çok sayıda Filistinli yaralandı.

SIKI KUŞATMA UYGULAMALARI SÜRÜYOR

Beyt Lahiya bölgesine gündüz saatlerinde düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, ilerleyen saatlerde yine aynı bölgede Avde ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İSRAİL, İNSANİ YARDIM GİRİŞLERİNE DE ENGEL OLUYOR

İsrail, aç bırakma, bölgeye insani yardımın girişini engelleme ve hastaneleri hedef alma gibi uygulamalarıyla bölge halkını göçe zorluyor.

7 EKİM'DEN BU YANA SALDIRILAR DURMADI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli öldü, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.