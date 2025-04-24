İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım girişi engeline yönelik Slovenya'dan çağrı

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Slovenya'dan yeni bir açıklama geldi.

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek amacıyla Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dün yaptığı ortak açıklamasına "tam destek" verildiği belirtildi.

"SLOVENYA, BU ENGELİN BİR AN EVVEL KALDIRILMASINI İSTİYOR"

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini 50 gündür engellediği ve bunun sonucunda sivillerin açlık, salgın hastalık ve ölümle karşı karşıya oldukları vurgulanan açıklamada, "Slovenya, bu engelin bir an evvel kaldırılmasını istiyor. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Slovenya'nın, İsrail'in insani yardımları siyasallaştırması dahil Gazze'deki durumu daha da kötüleştiren tüm eylemlerini kınadığı, Batı Şeria'daki durumun da kabul edilemez olduğu belirtildi.

3 AVRUPA ÜLKESİNİN DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARINDAN AÇIKLAMA

3 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlıklarından dün yapılan ortak açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye 50 gündür insani yardım girişini engellediğine işaret edilerek, "Bunlar, barış umudunu zedeliyor. İnsani yardım, hiçbir zaman siyasi bir araç olarak kullanılmamalı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.