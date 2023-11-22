İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları en az 100 ülkede protesto edildi İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama dünyadan tepki yağıyor.. Dünya genelinde saldırılarına karşı en az 100 ülkede protesto düzenlenirken, en fazla gösteri düzenlenen ülkeler Türkiye, ABD, Fas, İran ve Yemen oldu.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 47 gündür tüm şiddetiyle devam ediyor.

Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 7 Ekim'den bu yana 14 bin 128 sivili öldürdü.

Mülteci kamplarını vuran ve binlerce mahallenin yok olmasına neden olan İsrail, adeta soykırım yapıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle artık Gazze'de hiçbir yer güvenli değil.

Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor..

Yoğun bombardıman altına tutulan Gazze için dünya genelinde protestolar sürüyor.

En az 100 ülke Gazze için tek yürek oldu

Bölgede 1947 yılından beri aralıklarla devam eden çatışmalara, şu anki kadar tepki gösterilmedi.

En az 100 ülke, Gazze'ye destek için tek yürek oldu.

En fazla gösteri düzenlenen 5 ülke

Düzenlenen gösterilerin sayısı toplamda 5 bini aşarken, en fazla gösteri düzenlenen ülkeler ise Türkiye, ABD, Fas, İran ve Yemen oldu.