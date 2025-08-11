İsrail'in Gazze'yi tek taraflı ilhakı İspanya ve AB tarafından tanınmayacak

İsrail'in, Gazze'de uyguladığı soykırım politikalarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planının "bir hata olduğunu, tamamen ve çok açık şekilde kınadıklarını" yineledi.

KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

İsrail'in Gazze'yi işgal planının "sadece daha çok acı ve daha çok ölüm getireceğini, esirlerin serbest bırakılmasını engelleyeceğini, İsraillilerin geleceğini de istikrarsızlaştıracağını" kaydeden Albares, şu anda yapılması gerekenin gerçek, kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi olduğunu vurguladı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME İNANIYORUZ"

Albares, "İspanya ve AB, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı tek taraflı ilhak kararını asla tanımayacaktır. Gazze, Filistin Devletinin bir parçasıdır ve sadece Filistin'in kontrolü altında kalmalıdır.

Biz, dünyanın büyük çoğunluğu gibi sadece iki devletli çözüme inanıyoruz." diye konuştu.

"KİMSE İSRAİL İLE NORMAL İLİŞKİ SÜRDÜRÜLMESİNİ BEKLEYEMEZ"

AB yasama organlarının çok açık olduğunu, savaştaki bir ülkeye silah satılamayacağını vurgulayan Albares, "AB ve İsrail'in normal bir ilişki sürdürmesini kimse bekleyemez. İsrail, uluslararası hukuka saygı göstermemektedir.

İspanya olarak biz zaten mevcut durumda İsrail'e bazı yaptırımlar uyguluyoruz ve AB içinde de teşvik ettiğimiz bazı yaptırımlar var." dedi.