İsrail'in iade ettiği Filistinlilerin cenazelerinde işkence ve infaz izleri tespit edildi

Ateşkes kapsamında İsrail tarafından Filistin tarafına teslim edilen 45 cenazede endişe verici bulgular ortaya çıktı.

Nasser Hastanesi’nde cenazeleri teslim almakla görevli komisyon üyesi Sameh Hamad, bazı cenazelerin ellerinde ve bacaklarında kelepçe bulunduğunu, bazılarında ise işkence ve infaz izlerinin görüldüğünü açıkladı.

"BİRİ BOYNUNDA İPLE İADE EDİLDİ"

Hamad, cenazelerin 25 ila 70 yaş arasındaki Filistinlilere ait olduğunu belirtirken, "Çoğunun boynunda bantlar vardı, birinin boynunda ise ip vardı. Cesetlerin çoğu sivil giysiler giymişti, ancak bazıları üniforma giymişti" ifadelerini kullandı.

Ayrıca cenazeleri teslim eden Kızıl Haç ekibinin yalnızca 3 kişinin adını kendilerine verdiğini aktardı.

İSRAİL'DEN TESLİM ALDIĞI ESİR CENAZELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç heyetinin 4 İsrailli esirin cesedini İsrail ordusuna teslim ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun teslim aldığı 4 İsrailli esirin cesedinin kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması için İsrail Ulusal Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü kaydedildi.

Kimlik doğrulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ölen esirlerin ailelerinin bilgilendirileceği aktarıldı.

Böylece Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında kalan 28 esirin cesedinden 8'ini teslim etmiş oldu.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girdi.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklandı.