İsrail’in Katar’daki Hamas heyetine saldırısına dünyadan tepki

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Katar merkezli El Cezire televizyonu, Hamas’ın ateşkes müzakere heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

Saldırı, Avrupa ülkeleri ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve tepkiyle karşılandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU SALDIRIYI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

"İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum."

MACRON: SEBEBİ NE OLURSA OLSUN KABUL EDİLEMEZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırı hakkında, "İsrail'in bugün Katar'a düzenlediği saldırı, sebebi ne olursa olsun kabul edilemez. Katar ve Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile dayanışma içinde olduğumu belirtmek isterim. Hiçbir koşulda savaşın bölgeye yayılmasına izin verilmemelidir." dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ: KATAR'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİDİR

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

AB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in bugün Doha'daki Hamas liderlerine yönelik hava saldırısı, uluslararası hukuku, Katar'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmekte ve bölgede şiddetin daha da tırmanması riskini doğurmaktadır. AB'nin stratejik ortağı Katar'ın yetkilileri ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ederiz. Gazze'deki savaşın herhangi bir şekilde tırmanmasından kaçınılmalıdır. Bu kimsenin çıkarına değildir. Gazze'de ateşkesin sağlanması yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz"

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ: KABUL EDİLEMEZ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şansölye Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Başbakan Merz, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve Hamas rehinelerinin serbest bırakılması için gösterdiği arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini iletti.

IRAK'TAN SALDIRIYA KINAMA

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının kardeş Katar devletinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden korkakça bir eylem olduğu belirtildi.

Saldırının Katar'ın güvenliğine ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Bunun, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik öldürme ve zorla göç ettirme politikalarının bir parçası olduğu, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği daha fazla gerilime ve tırmanışa sürüklediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "bu tür saldırgan uygulamalara karşı sorumluluk üstlenme ve gerekli adımları atma" çağrısında bulundu.

GUTERRES: KATAR'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınayarak bunun Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KATAR'A DESTEK

Suudi Arabistan saldırının ardından Katar'a destek için tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Muhammed bin Selman, ülkesinin "kardeş Katar Devleti'ne tam desteğine" dikkati çekerek, Doha'yı hedef alan İsrail saldırısını kınadı.

Bin Selman, Katar'ı hedef alan İsrail saldırısının suç teşkil ettiğini, uluslararası hukuk ve normları açık bir şekilde ihlal ettiğini belirtti.

PAPA: DURUM ÇOK CİDDİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa XIV. Leo, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısına ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda İsrail’in Katar’da bazı Hamas liderlerine saldırısı ile ilgili olarak çok ciddi haberler var. Durum çok ciddi. İşlerin nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Gerçekten çok ciddi" ifadelerini kullandı.

"VAHŞİ SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYOR VE LANETLİYORUZ"

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırısının şiddetle kınandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kardeş Katar Devleti’nin adaletsiz İsrail güçleri tarafından maruz bırakıldığı vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" ifadeleri kullanılarak, saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ve barış ve güvenliği doğrudan zayıflattığı belirtildi.

UMMAN'DAN DAYANIŞMA VE KINAMA MESAJI

Umman hükümeti tarafından yayınlanan açıklamada şunları dedi:

"Umman, kardeş Katar Devleti, liderliği, hükümeti ve halkıyla dayanışmasını ifade etmekte, İsrail’in Katar topraklarına gerçekleştirdiği vahşi saldırıyı, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve devletlerin egemenliğini bariz bir şekilde çiğneyen siyasi suikastları, ihanet suçlarını şiddetle kınamakta ve lanetlemektedir. Bu saldırı, bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ve onu barış yolundan uzaklaştıran tehlikeli bir eylemdir."

BAE, İSRAİL SALDIRISINI ŞİDDETLE KINADI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Doha saldırısını şiddetle kınayarak, saldırıyı "küstah" ve "korkakça" olarak nitelendirildi.

"İSRAİL, BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail’in saldırılar zincirinin bir parçasıdır ve İsrail’in bölge ülkelerinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tüm çabaları boşa çıkarmakta kararlı olduğunu göstermektedir" dedi.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ise hükümetinin saldırıyı en şiddetli ifadelerle kınadığını vurgulayarak, uluslararası toplumu "bölgesel istikrarı tehdit eden" İsrail saldırılarını durdurmaya çağırdı.

"SURİYE, KATAR'LA TAM DAYANIŞMA İÇİNDE"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Doha'ya yönelik saldırıların İsrail'in uluslararası hukuk ve normları hiçe saydığını gösterdiğini belirterek, "Suriye, Katar'ın başkenti Doha'yı hedef alan İsrail saldırısını şiddetle kınamakta ve Katar devleti, liderleri, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmektedir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırıya ilişkin, "Bu suç teşkil eden eylem bütün uluslararası kuralların çirkin bir ihlalidir. Katar'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü tehdit edilmiştir" dedi.