Katar: Bu alçakça saldırıya karşı misilleme hakkını saklı tutuyoruz

Gazze'de soykırım yapan İsrail, başka ülkelere de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenledi.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"NETANYAHU DEVLET TERÖRÜ UYGULUYOR"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail saldırısını 'devlet terörizmi' olarak nitelendirdi.

Katar'ın İsrail'in saldırısına yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirten Al Sani, ülkesinin egemenliğine yönelik hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Al Sani, Katar'ın İsrail saldırısına yanıt vermek ve gelecekteki saldırıları caydırmak için kapsamlı bir yaklaşım benimseyeceğini aktararak İsrail saldırısına yanıt olarak yasal işlemler yürütecek bir ekip kuracağını ifade etti.

"BİR DÖNÜM NOKTASINA GELDİK"

İsrail'e karşı bölgesel tepki çağrısı yapan Al Sani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası hukuk ve normları hiçe sayarak tüm bölgeyi geri dönüşü olmayan bir noktaya sürüklediğini belirterek, "Bugün, tüm bölgenin bu barbarca davranışa karşı tepki göstermesi için bir dönüm noktasına geldik" dedi.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nde barışa yönelik çabaları sabote ettiğini aktaran Al Sani, ateşkes müzakerelerini yürüten bir ülkede müzakerecileri öldürmeye çalışmanın etik dışı ve haince olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun bölgede istikrar sağladığını iddia ettiğini, ancak kişisel çıkarları için narsistçe hayallerle bölgede sadece istikrarsızlık oluşturduğunu açıklayan Al Sani, dost ülkelerle temas halinde olduklarını ve yakında İsrail’e karşı alınacak önlemleri açıklayacağını belirterek, "Ülkelerin egemenliğini umursamadan ihlal etmeye çalışmak göz ardı edilmemeli ve her türlü yolla karşılık verilmelidir" ifadesini kullandı.

ABD'nin Doha saldırısı öncesi Katar'ı uyardığı yönündeki açıklamaları yalanlayan Al Sani, "Bu, yüzde 100 hain bir saldırıydı, gerçekleşene kadar kimse haberdar değildi. ABD'li yetkililer saldırı başladıktan 10 dakika sonra Katar'ı İsrail saldırısı konusunda uyardı" şeklinde konuştu.

"ARABULUCULUK ÇABALARI KATAR'IN KİMLİĞİNİN BİR PARÇASIDIR"

Doha saldırısının ardından Katar'ın İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ilişkin yürütülen müzakerelerdeki arabuluculuk rolünü askıya aldığı yönünde çıkan haberlere değinen Al Sani, "Arabuluculuk çabaları Katar'ın kimliğinin bir parçasıdır ve bu konudaki rolünden hiçbir şey onu caydıramaz" dedi.

ABD'nin önerisi üzerine yapılan son görüşmelerin geçerliliği konusunda şüphelerini dile getiren Al Sani, "Mevcut görüşmelere gelince, böyle bir saldırı gördükten sonra şu anda geçerli bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Al Sani ayrıca İsrail'in söz konusu saldırıda hava savunma sistemleri tarafından tespit edilemeyen silahlar kullandığının belirtti.