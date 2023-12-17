İsrail'in kendi vatandaşlarını vurması tartışma konusu oldu İsrailli sözcü, vurulan İsraillilerin Filistinli sanıldığı için mi öldürüldüğüyle ilgili soruya cevap vermekte zorlandı. Sunucu, "Soruma cevap verin" diyerek konuğuna çıkıştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Gazze'de 3 İsrail vatandaşı esir, beyaz bayrak kaldırmalarına rağmen İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

Yaşanan bu gelişme, İsrail'de kamuoyunu ayağa kaldırdı.

İsrail ordusu, "Gazze'deki esirlerimizin kaçma senaryosuna hazırlıklı değildik." dedi.

İsrail: Sorumlusu biziz

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, söz konusu esirlerin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesine işaret ederek, "Sorumlusu biziz." ifadesini kullandı.

Konu, İngiltere merkezli LBC yayın platformunda ele alındı. İngiliz sunucu, İsrailli bir sözcüye, sivillerin Filistinli sanıldığı için mi öldürüldüğünü sordu.

İsrailli yetkili, siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapma konusunda çok net bir misyonları olduğunu öne sürdü.

'Filistinli olduğunu düşündüğünüz için mi vurdunuz' sorusu

Sorusuna yanıt almak isteyen sunucu, "Sadece soruma cevap verin. IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri), onları Filistinli sivil olduğunu düşündüğü için mi vurdu?" diye sordu.

Cevap vermekte zorlandı

IDF'nin olayı incelediğini söyleyen sözcü, "Bu konuda yorum yapamam. Net biçimde korkunç bir hataydı." demekte yetindi.

"Talimatlara uyulmadan üzerlerine ateş açıldı"

Bu arada, şiddetli çatışmalar sırasında Filistinli direnişçilerin sivil kıyafetlerle İsrail askerlerine yaklaşabildiklerine işaret eden Genelkurmay Başkanı Halevi, olaydan dersler çıkardıklarını söyledi ve ekledi:

Kaçırılan 3 kişi, kendilerini anlayabilmemiz için her şeyi yaptılar. Üzerlerinde herhangi bir şey taşıdıkları yönünde şüphe bırakmamak için gömleklerini çıkardılar ve beyaz bir kumaş parçasını salladılar.



Buna rağmen beyaz bayrak kaldıranlara ateş edilmemesi yönündeki talimatlara uyulmadan üzerlerine ateş açıldı.

İsrail ordusu: Yanlışlıkla 3 esiri öldürdük

İsrail ordusundan, 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayınlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.