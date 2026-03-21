İsrail’in Lübnan saldırılarında can kaybı 1021'e yükseldi

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor...

28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar, günler sonra Lübnan'a sıçradı.

BİRÇOK İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 20 artarak 1021'e, yaralı sayısının ise 2 bin 641'e yükseldiği bildirildi.

Yaşamını yitirenlerden 118'inin çocuk, 79'unun kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 119 sağlık çalışanının ise yaralandığı aktarıldı.