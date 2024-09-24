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İsrail'in Lübnan saldırılarındaki Ayn kasabası yerle bir oldu

İsrail'in Lübnan saldırılarındaki Ayn kasabası yerle bir oldu İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalarda İsrail hava saldırılarına maruz kalan Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ndeki Ayn kasabası harabeye dönüştü.