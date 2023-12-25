İsrail'in Magazi Mülteci Kampı’na saldırısında 70 kişi öldü Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı’na İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 70 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 79’uncu günde devam ediyor.

Bölgede sivil gözetmeksizin bombardıman gerçekleştiren İsrail, 20 bini aşkın sivilin ölümüne neden oldu.

Son olarak İsrail'in katliamları Migazi Kampı'nda kendisini gösterdi.

70 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Magazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı “katliam” olarak nitelendirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)