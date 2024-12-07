İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acı tablo

AA

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Söz konusu saldırılarda birçok Filistinli ağır hasarlar alıyor.

Gazze'deki son duruma ilişkin bilgileri Gazze'deki Şifa Hastanesi başhekimi Dr. Muhammed Ebu Selamiye paylaştı.

4 BİN AMPUTASYON VAKASI

Ebu Selamiye, İsrail'in saldırılarında 4 bin amputasyon vakası, 2 bin omurilik ve beyin yaralanması ve binlerce görme ve işitme engelli vakasının yaşandığını bildirdi.

"Saldırıların başlamasından bu yana uzuvları kesilen yaralıların sayısı çoğu çocuk olmak üzere 4 bini aştı." diyen Ebu Selamiye, "omurga ve beyin yaralanmaları nedeniyle rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişilerin sayısının 2 bini aştığını ve bunların yatalak durumda olduğunu" dile getirdi.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ İŞİTME VE GÖRME PROBLEMİ YAŞIYOR

Ebu Selamiye ayrıca, İsrail'in bombalaması sonucu "binlerce Filistinlinin işitme ve görme bozuklukları yaşadığını" kaydetti.

Doktor Ebu Selamiye, "saldırıların derhal durdurulması, tüm sınır kapılarının açılması ve engelliler için tekerlekli sandalye ve koltuk değneği gibi tıbbi malzeme, ilaç ve malzemelerin girişine" izin verilmesi çağrısında bulundu.

SALDIRILAR BİR YILI AŞKIN SÜREDİR SÜRÜYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 664 Filistinli öldü, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.