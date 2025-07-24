İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı

İsrail düzenlediği saldırılar ile Gazze'deki katliamlarını sürdürürken, bölgede devam eden saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün artıyor.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye gıda yardımlarının girişlerine de izin verilmiyor.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in saldırıları altında hayatta kalmaya çalışırken, aynı zamanda açlık ile de büyük bir mücadele veriyor.

AÇLIKLA MÜCADELEDE ACI TABLO

Açlık ve susuzlukla da mücadele eden bebekler ve çocuklar, hayatlarını kaybediyor.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik aç bırakma politikası yüzünden hastaneler, yetersiz beslenme sonucu bir deri bir kemik kalmış, ölümle pençeleşen bebeklerle dolup taşıyor.

Anneler ise çocuklarının ellerinden kayıp gitmemesi için yardım çağrısında bulunuyor.

HASTANELERDEKİ VAKALARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Gazze'de gittikçe derinleşen kitlesel açlık ve yetersiz beslenme sorunu artık çocuklar kadar yetişkinleri de etkiliyor ve hızlı bir şekilde can almaya devam ediyor.

Hala kısıtlı imkanlarla da olsa hizmet veren hastanelerde yetersiz beslenme vakalarındaki artış göze çarpıyor.

81 ÇOCUK AÇLIKTAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 81'i çocuk olmak üzere 111 kişi açlık ve yetersiz beslenmeden nedeniyle hayatını kaybetti.

GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITILDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

Gazze kentinde gerçekleşen dağıtım sırasında yoğunluk oluştu.

Yemek dağıtımının gerçekleştiği anlarda yürek parçalayan görüntüler de kayda geçti...