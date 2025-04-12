İsrail'İn saldırıları altındaki Gazze'de bilanço: Can kaybı 50 bin 933'e ulaştı

AA

Gazze'de acı tablo her geçen gün derinleşiyor...

İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 21 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırılması sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı.

SON 24 SAATTE 64 YARALI

Yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 21 kişinin naaşının ve 64 yaralının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİN 933

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 933'e, yaralıların sayısının 116 bin 45'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL 19 OCAK'TA VARILAN ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1563'e, yaralananların sayısının da 4 bin 4'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.