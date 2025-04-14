İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bilanço: Can kaybı 50 bin 983’e ulaştı

İHA

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırılar düzenliyor...

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası, Filistin Sağlık Bakanlığı yeni raporunu açıkladı.

SON 24 SAATTE 39 CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni raporunda, İsrail’in son 24 saatteki saldırılarında 39 can kaybı ve 118 yaralı kaydedildi.

Açıklamada 38 kişi son saldırılarda hayatını kaybettiği 1 kişinin cansız bedeninin ise enkazdan çıkarıldığı bildirildi.

İSRAİL 18 MART'TA ATEŞKESİ BOZDU

Bakanlık açıklamasında İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 613’e, yaralıların sayısının ise 4 bin 233’e yükseldiği aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİN 983

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 50 bin 983’e, yaralı sayısı ise 116 bin 274’e yükseldi.