İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 44 bin 429'a ulaştı

İHA

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor.

Havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarla Filistinlileri hedef alan İsrail ordusu, kadın, yaşlı, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor.

Her geçen gün bilançonun arttığı Gazze'ye ilişkin yeni verileri Filistin Sağlık Bakanlığı paylaştı.

SON 24 SAATTE 6 SALDIRI

İsrail, Gazze Şeridi’nde 422 gündür Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 47 sivilin hayatını kaybettiği, 108 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 44 BİN 429

Bölgedeki 7 Ekim 2023’ten bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 429’a, yaralı sayısının da 105 bin 250’ye yükseldiği kaydedildi.

GAZZELİLER AYNI ZAMANDA AÇLIK VE SEFALETLE DE MÜCADELE EDİYOR

İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı soykırım, 1 yıldan fazla bir süredir sürüyor.

Gazze'ye aylardır bomba yağdıran İsrail ordusu, kadın, çocuk ayırt etmeksizin vahşice katliam gerçekleştiriyor.

Bölgeyi adeta kan gölüne çeviren katil ordusuna ne yazık ki dünya da sessiz kalıyor.

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin yanı sıra hayatta kalanlar da ne yazık ki açlık ve sefaletle mücadele ediyor.