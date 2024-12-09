İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 44 bin 758'e yükseldi

AA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor...

430 gündür süren saldırılarda İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Gerçekleştirilen son saldırılar sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.

SON 24 SAATTE 3 'KATLİAM'

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 50 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

TOPLAMM CAN KAYBI 44 BİN 758

Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 758'e, yaralı sayısının da 106 bin 134'e yükseldiği duyuruldu.

HALA ENKAZ ALTINDA BULUNAN ÖLÜLER VAR

Öte yandan açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.