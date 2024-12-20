İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 45 bin 206

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor..
Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, yoğun saldırılarını sürdürüyor.
İsrail tarafından gerçekleştirilen son saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.
SON 24 SAATTE 3 SALDIRI
Yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 3 saldırı düzenlediği bildirildi.
Saldırılara ilişkin acı bilançoyu açıklayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 174 Filistinlinin ise yaralandığını duyurdu.
TOPLAM CAN KAYBI 45 BİN 206
İsrail'in 441 gündür Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar hakkında da bilgi veren Bakanlık, toplam can kaybının 45 bin 206’ya yükseldiğini bildirdi.
Ayrıca, yaralı sayısının da 107 bin 512’ye yükseldiği kaydedildi.
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