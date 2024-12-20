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İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 45 bin 206

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 45 bin 206 İsrail'in 441 gündür Gazze Şeridi'ni hedef alması üzerine acı tablo her geçen gün derinleşirken, Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda toplam 45 bin 206 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.