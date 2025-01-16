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AA

İsrail'in Hamas'a yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında binlerce masum sivil yaşamını yitirdi..

Saldırıların ilk tarihlerinden itibaren varılması istenen ateşkes anlaşması için İsrail bu kez görüşmelere olumlu yanıt verdi.

Reuters tarafından dün yapılan açıklamada her ne kadar Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirilse de İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail'in son 24 saatte '8 katliam' daha gerçekleştirmesi sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.

SON 24 SAATTE '8 KATLİAM'

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 468 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere karşı '8 katliam' yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in son bir günde düzenlediği saldırılarda 188 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.

TOPLAM CAN KAYBI 46 BİN 788

Ayrıca açıklamada İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 788'e yükseldiğini bildirdi.

Yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği kaydedildi.

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

NE OLMUŞTU

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.