İsrail'in saldırıları sonrası ABD ile İran arasında ilk görüşme

Orta Doğu'da tansiyon yüksek..

13 Haziran'da İsrail'in ani saldırısı ile başlayan çatışmalar, İran'ın sert misillemeleri ile büyümeye devam ediyor.

İki ülke arasındaki gerilim giderek artarken, savaşa dahil olması beklenen ABD'den bir hamle geldi.

İran ile temasa geçen ABD, İran'ı bir kez daha anlaşmaya zorluyor.

ABD-İRAN ARASINDA İLK TEMAS

Reuters'ın haberine göre, İsrail- İran savaşı devam ederken ABD, İran ile temasa geçti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü.