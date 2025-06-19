İran, İsrail misillemesinde 'Siccil' füzelerini kullandı

İsrail Orta Doğu'da savaş çıkarmaya devam ediyor.

Gazze'de soykırım yapan, Lübnan ve Yemen'e saldıran katil İsrail ordusu bu kez 13 Haziran'da İran'ı vurdu.

Dünyanın tüm dikkatini verdiği bölge bu saldırının ardından adeta gerilim merkezi oldu.

İran'ın başlattığı misilleme saldırıları ve İsrail'in hava harekatları art arda geliyor.

Gelinen noktada İran ağır balistik füzelerini kullanmaya başladı.

İRAN SİCCİL FÜZESİ KULLANDI

Son misilleme saldırılarında İsrail'e doğru Siccil balistik füzesi fırlatılırken fırlatma anına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Füzenin arkasında bıraktığı ilginç duman izi ve adı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Menzili 2 bin –2 bin 500 km olan söz konusu füzeler taşıdığı 500 kg savaş başlığı ile büyük yıkıcı güce sahip.

İSMİ FİL SURESİ'NDEN GELİYOR

10 metre hata payı ile hedefini vuran ve geniş çaplı hasara neden olan füzelerin adı ise Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi’nde anlatılan Ebrehe kıssasından geliyor.

Kıssada Kâbe’yi yıkmak için gelen Ebrehe’nin filli ordusuna, Allah’ın gönderdiği Ebabil kuşları pişirilmiş kil taşı (Seccil) attığı anlatılıyor.

İRAN'IN SON MİSİLLEME SALDIRILARI

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.

Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.