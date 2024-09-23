İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç dalgası Lübnan medyasına göre, İsrail'in saldırılarına maruz kalan ülkenin güneyinden 10 binlerce kişi başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor..

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AA & Ensonhaber

İsrail'in kanlı savaşına yeni bir cephe açarak bölgeyi istikrarsızlaştırma çabası sonuç veriyor..

Gazze'de çoğunluğu çocuklardan oluşan binlerce masum sivilin canına kıyan İsrail, son olarak rotasını Lübnan'a çevirdi.

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail saldırıya geçti..

LÜBNANLILAR BEYRUT'A GÖÇ EDİYOR

Sabah saatlerinden beri devam eden İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar yollardaki yoğun trafik nedeniyle araçlarında kaldı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hastaneleri, ambulansları ve sağlık merkezlerini hedef aldı.

21'İ ÇOCUK 274 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırılarda 21'i çocuk, 39'u kadın 274 kişi hayatını kaybetti, 1024 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarında 3 ambulans vuruldu, 2 sağlık çalışanı öldü, 16'sı da yaralandı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ, SALDIRILARDAN KAÇANLAR OKULLARA SIĞINDI

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

Öte yandan İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi..

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

HEDEF HİZBULLAH'IN KOMUTANLARINDAN BİRİ

Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

Saldırı sonrası Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Hayfa çevresine bir dizi roket atıldı.

Atılan roketler, İsrail hava savunma sistemi demir kubbe tarafından düşürüldü.

İSRAİL'DEN OHAL KARARI

Saldırılar sonrası İsrail hükümeti, 30 Eylül 2024'e kadar geçerli olmak üzere ülke genelinde "OHAL" ilan edildiğini açıkladı.

BM ENDİŞELİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Lübnan sınırında artan gerginlikten endişe duyduğunu belirterek, "İki tarafı da daha güvenli kılacak çözüm askeri çözüm değil." uyarısında bulundu.