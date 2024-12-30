İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 541'e yükseldi

AA

İsrail, Gazze Şeridi'nde 451 gündür soykırım gerçekleştiriyor.

Uluslararası toplum, hava saldırıları ve baskınlarla Filistinlileri hedef alan İsrail güçlerinin eylemlerine sessiz kalırken, bölgedeki insani durum korkunç seviyelerde seyrediyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 451 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 149 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 45 BİN 541'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 541'e, yaralı sayısının da 108 bin 338'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.