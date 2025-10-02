İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı dünyada protesto edildi

İsrail, dün gece saatlerinde, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan bazı gemileri ve aktivistleri alıkoydu.

Bu kapsamda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına karşı protestolar Türkiye ve dünyada gece boyunca devam etti.

İstanbul'un farklı yerlerinden ellerinde Filistin bayraklarıyla araçlarıyla yola çıkan ve klakson çalarak Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu ile ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen çok sayıda vatandaş protestolarını burada sürdürdü.

Öte yandan Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde de protestolar sürdü.

İSTANBUL'DA PROTESTOLAR

İsrail ve ABD konsolosluk binaları önündeki protestoya katılan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Ülkemde siyonist istemiyorum", "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Eylemciler, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye güvenle ulaşması için Dışişleri Bakanlığı ve hükümetten destek istedi.

Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme katılan Yorgos isimli aktivist, Küresel Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yolda olan Sumud Filosuna İsrail'in saldırması ve filodaki aktivistlerin tutuklanmasına tepki olarak toplandıklarını belirtti.

İTALYA

İtalya'nın Milano kentinde, İsrail donanmasının Global Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, düzenlenen protesto gösterisiyle kınandı. Gösteriye katılanlar, saldırıya tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.

MEKSİKA

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, İsrail donanmasının Global Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, düzenlenen protesto gösterisiyle kınandı.

Filistin bayrakları ve pankartlarla gösteriye katılanlar, saldırıya tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.

ALMANYA

Almanya'nın başkenti Berlin'de Küresel Sumud Filosu'yla dayanışma amacıyla destek gösterisi düzenlendi.

Berlin ana tren istasyonunda toplanan yaklaşık 300 kişi, Küresel Sumud Filosu ile dayanışma mesajları verdi.

İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca Almanya'nın da Gazze'deki soykırıma destek verdiğini ifade ederek, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı.

LİBYA

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılar protesto edildi.

Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda toplanan çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

Göstericiler, "Denizin derinliklerinden özgürlük sabahı doğacak" ve "Küresel Sumud Filosu özgür halkların abluka altındaki Gazze'ye mesajı'" yazılı dövizler taşıdı.

KKTC (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, başkent Lefkoşa'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi üyeleri ve vatandaşlar, başkent Lefkoşa'daki Eski Terminal'de toplandı.

Eylemciler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.

Marşlar ve sloganlar eşliğinde İsrail yönetimini kınayan eylemciler, İsrail'in saldırısının hem uluslararası hukuka aykırı olduğunu hem de insanlığa karşı suç oluşturduğunu belirtti.