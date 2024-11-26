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İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısı düzenlediği iddia edildi Beşşar Esed rejiminin ajansında yer verilen habere göre, İsrail güçlerinin Suriye'de Karyetin beldesini havadan hedef aldığı öne sürülürken, İsrail'den ise şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.