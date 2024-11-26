İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

AA
Gazze Şeridi'ne yönelik zalim saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez hedefine Suriye'yi aldı.
Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberinde iddia edilene göre, İsrail güçlerinin Humus iline bağlı Karyetin beldesini havadan hedef aldığı savunuldu.
İSRAİL TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Saldırıya ilişkin İsrail tarafından şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmedi.
Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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