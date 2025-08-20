İsrailli aşırı sağcı Bakan açıkladı: Gazzeli mahkumları aşağılamak için akılalmaz yöntem

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail'in saldırılarında acı bilanço her geçen gün artıyor.

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, aynı zamanda bölgeye gıda yardımlarının girişine de izin vermiyor.

TOPLAM CAN KAYBI 62 BİN 122'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 122'ye, yaralıların sayısının 156 bin 758'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINDA FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SALDIRI

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 18 kişinin öldürüldüğü, 14 bin 947 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 49'unun yaralandığı bilgisine yer verildi.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 269'a yükseldiği kaydedildi.

AŞIRI SAĞCI BAKAN GVİR'DEN GAZZELİ MAHKUMLARA İLİŞKİN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Bölgeden Gazzelilere ilişkin acı görüntüler gelmeye devam ederken, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir tarafından tepki çeken bir açıklama yapıldı...

Kayda alınan o anlarda, ziyaret ettiği hapishanede duvara asılan ve Gazze'de harabe hale gelmiş binaların yer aldığı posteri gösteren Ben Gvir, Gazzeli mahkumları aşağılamak için kullanılan bir yöntemi paylaştı.

"SABAH BİR SAAT AVLUYA ÇIKTIKLARINDA İŞTE BUNLARI GÖRECEKLER"

Ben Gvir, Gazze'de harabe haline gelmiş binaların yer aldığı posterin oraya asılmasının nedenini şu ifadeler ile açıkladı: