İsrailli askerlerden esir takası anlaşması kapsamında mektup: Gazze'de görev yapmayacağız

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik zalim politikaları sürerken esir takası anlaşmasına yönelik tepkiler de gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ordudaki bir grup yedek asker tarafından "kaçırılan askerler için" isimli girişim kapsamında hazırlanan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderilen mektup kampanyası başlatıldı.

Mektup, Ekim 2024'ten beri internet sitesinde elektronik imzaya açıldı.

"GAZZE'DE TUTULAN REHİNELERİ KURTARMAYA GÖNÜLLÜ OLDUK"

Sitede yer alan bilgiye göre, mektubu 200 askerin yanı sıra binlerce sivil imzaladı.

Söz konusu mektupta, şu ifadelere yer verildi:

Biz yedek ve düzenli askerler ile subaylar olarak bu şartlarda (göreve) devam edemeyeceğimizi beyan ederiz. Gazze'deki savaş kaçırılan kardeşlerimizi idama mahkum ediyor. 7 Ekim 2023'teki saldırının ardından derhal savaşmaya ve Gazze'de tutulan rehineleri kurtarmaya gönüllü olduk.



Artık Gazze'deki savaşın devam etmesinin yalnızca rehinelerin dönüşünün gecikmesi anlamına gelmiyor aynı zamanda onların hayatlarını da riske atıyor. İsrail ordusunun bombardımanında ölenlerin sayısı askeri operasyonlarda kurtarılanlardan çok daha fazla.

ANLAŞMA ÇAĞRISI

Askerlerin "Eğer İsrail hükümeti yolunu değiştirmez ve esirlerin evlerine geri döndürülmesi için bir anlaşma sağlamaya çalışmazsa göreve devam etmeyeceklerini" dile getirdiği mektupta, İsrail hükümetine "hayattaki rehinelerin kurtarılması için hemen bir anlaşmanın imzalanması" çağrısı yapıldı.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

ESİR TAKASI SÜRECİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü.

İsmini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar da ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu belirtmişti.