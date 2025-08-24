İsrailli Bakan Ben Gvir, protesto edildi: Sen bir suçlusun, teröristsin

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme kararı sonrası, halk ayaklandı...

Geçtiğimiz günlerde İsrail'de gösteri düzenleyen on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto etti.

Gazze'de derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebinde bulunan göstericilerin, hükümete yönelik protestoları sürüyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, sinagoga giderken protesto edildi.

"SEN BİR SUÇLUSUN, TERÖRİSTSİN"

İsrailli askerlerin esir olması ve ölmesinden sorumlu olduğunu söyleyen göstericiler, Ben Gvir'e, "Sen bir suçlusun, haydutsun, teröristsin. Kaçırılan insanların katilisin." dediler.

Eylemciler, Gazze’deki İsrailli esirlerin fotoğraflarını bakana gösterdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermesinin ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu da Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İSRAİL'DE PROTESTOLAR BAŞ GÖSTERDİ

Bu 'işgal' kararından sonra İsrailliler sokağa döküldü.

İsrail'de gösteri düzenleyen on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto etti, derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebinde bulundu.

İsrail bayraklarının yanı sıra "Sen baştasın, sen suçlusun", "Bu savaşı bitir", "Esirleri geri getirin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, attıkları sloganlarda Netanyahu hükümetini anlaşmayı engellemekle suçladı.