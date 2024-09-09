İsrailli Bakan Smotrich: Hayat misyonum Filistin devletinin kurulmasına engel olmak İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, hayatının misyonunun Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi.

AA

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ediyor.

40 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği katliamların sorumlusu İsrail hükümetinin üyeleri de nefret söylemlerinden geri durmuyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bir paylaşım yaptı.

"MİSYONUM FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASINI ENGELLEMEK"

Smotrich, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın misyonu İsrail topraklarını inşa etmek ve Filistin devletinin kurulmasını engellemektir." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin haklarından yararlanabilmesi için çalışacağını da ileri sürdü.

Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemek için çalışacağını sık sık dile getiren Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında da bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)