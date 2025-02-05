İsrailli bakandan ateşkesin ikinci aşamasına geçilirse hükümeti devirme tehdidi

AA & Ensonhaber

Filistin karşıtı görüşleriyle tanınan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalar yaptı.

Strock, üyesi olduğu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşmasına geçilmesine karşı olduğunu belirtti.

"HÜKÜMETİ DEVİRECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya uyarıda bulunan Strock, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine karar vermesi halinde parti olarak koalisyon hükümetini devireceklerini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de daha önce yaptığı açıklamada ateşkesin ikinci aşamasına geçmesi halinde Netanyahu hükümetini devirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkese karşı çıkarak Netanyahu liderliğindeki koalisyondan çekilmişti.

"HÜKÜMET SALLANTIYA GİREBİLİR"

Mevcut dağılımda Smotrich'in koalisyondan çekilmesi halinde Netanyahu liderliğindeki hükümetin sallantıya gireceği yorumu yapılıyor.