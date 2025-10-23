İsrailli Bakan'dan Suudi Arabistan'a alaycı mesaj: Çöl kumlarında deveye binmeye devam edebilirsiniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değindi.

İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin devletinin kurulması talebine değinen Smotrich, Suudi Arabistan'ı alaycı bir dille hedef aldı.

"DEVEYE BİNMEYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"

Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin devleti istediklerini söylüyorsa. Arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğine yönelik açık mesajına karşın bölgede İsrail egemenliğinin uygulanacağını yani burayı ilhak edeceklerini savundu.

"İSRAİL DEVLETİNİ TEMSİL ETMİYOR"

Buna karşın, Smotrich'in ifadelerinin basında yayılmasının ardından eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Arapça, "Suudi Arabistan ve Orta Doğu'daki dostlarımız.. Smotrich, İsrail devletini temsil etmiyor." paylaşımını yaptı.

SOMOTRİCH VE NETEYAHU ARASINDA GERGİNLİK İDDASI

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail ziyareti sırasında, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarıya destek veren Smotrich ile tasarıya "şimdi olmaz" diyerek karşı çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu arasında gerginlik yaşandığı öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun "ABD Başkan Yardımcısı (J.D.) Vance burayı (İsrail'i) ziyaret ederken, ona parmak sallayamazsınız." diyerek uyarıda bulunduğu iddia edilmişti.