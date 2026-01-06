İsrailli bakandan Türkiye çıkışı: Düşman devlet olarak değerlendirmeliyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, katıldığı bir televizyon programında Türkiye-İsrail ilişkilerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE DÜŞMAN BİR DEVLETTİR"

Türkiye’nin mevcut politikasını sert sözlerle eleştiren Chikli, Ankara’nın “düşman devlet” olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

İki ülke arasındaki diplo matik ve ticari bağların sonlandırılması gerektiğini savunan Bakan Chikli, "Bence Türkiye ile ilişkilerimizi kesmeliyiz. Türkiye düşman bir devlettir” ifadelerini kullandı.

WASHINGTON’A ÇAĞRI YAPTI

Chikli, açıklamalarında sadece ikili ilişkilerle sınırlı kalmayarak Washington yönetimine de bir çağrıda bulundu.

ABD’nin bölge politikasını eleştiren İsrailli Bakan, Washington’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) kontrolündeki Suriye lideri Ahmed el-Şara’nın ideolojilerine karşı yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini öne sürdü.

Chikli, bu liderlerin "radikal İslamcı ideolojilerinin" İsrail ve bölge güvenliği için risk teşkil ettiğini iddia etti.

"TÜRK ASKERİ GAZZE’DE OLAMAZ"

Türkiye’nin Suriye ve Gazze politikasını hedef alan Amichai Chikli, Türk ordusunun bölgedeki varlığına yönelik sert uyarılarda bulundu. Özellikle Gazze konusunun İsrail için "kırmızı çizgi" olduğunu belirten Bakan, şunları kaydetti:

“Suriye’deki Türklere sesleniyoruz: Suriye’den, özellikle güney Suriye’den ve Gazze’den uzak durun. Gazze’ye girmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu kabul edemeyiz. Ne pahasına olursa olsun Gazze’de Türk askerlerinin bulunmasını kabul edemeyiz. Bu, İsrail için bir felaket ve büyük bir tehdit olur.”

“KÜÇÜK BİR OLAY BÜYÜK SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR”

Türk ve İsrail askerlerinin sahada doğrudan karşı karşıya gelme ihtimalini değerlendiren Chikli, olası bir sürtüşmenin kontrolden çıkabileceğini savundu.

İki ülke arasındaki gerilimin askeri bir çatışmaya evrilme riskine dikkat çeken Bakan, “Bazı yanlış anlaşılmalar ya da küçük bir olay büyük bir savaşı tetikleyebilir. Bunun yaşanmasını istemiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.