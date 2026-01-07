Halep’te başlayan çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere doğru harekete geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de sıcak saatler...

Ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Halep'e yönelik saldırılar başlattı.

Saldırıların ardından harekete geçen Suriye Ordusu, bölgeyi savaş alanı ilan ederken çok sayıda birlik ve tank sevk edildi.

BİNLERCE SİVİL GÜVENLİ BÖLGEYE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Suriye ordusunun, örgüte ait askeri mevzileri meşru hedef ilan ederek sivillerin bölgeden ayrılması çağrısının ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil harekete geçti.

Suriye ordusunun bölgeyi terk etmek isteyen siviller için açtığı 2 insani geçiş koridorundan binlerce sivilin, güvenli bölgelere geçmeye çalıştığı aktarıldı.

Kent merkezine ulaşan siviller, Halep Valiliğinin hazırladığı barınma merkezlerine ve güvenli gördükleri alanlara gidiyor.

SINIRLI BİR ASKERİ OPERASYON BAŞLATILDI

Son gelişmelerin ardından Suriye Operasyonlar Komutanlığı, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde PKK/YPG’ye ait tüm askeri noktaların meşru askeri hedef olduğunu duyurarak sivillere, örgüte ait mevzilerden uzak durma ve bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

Suriye Enformasyon Bakanlığı da ordunun terör örgütüne karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.

HALEP'TE DAHA ÖNCE YAŞANAN ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında, 1 asker ve 5 sivilin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Terör örgütü PKK/YPG, aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.