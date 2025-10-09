Abone ol: Google News

İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi kutladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması sonrası İsrailli esirlerin aileleri, kararı sevinçle karşıladı.

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 10:07 Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes sağlandığını açıklamasının ardından Gazzeliler, kararı sevinçle karşıladı.

GAZZELİLER SOKAKLARA ÇIKTI

Ateşkesin onaylandığı duyurulduktan kısa süre sonra Gazze’de sokaklar doldu. Halk, sevinç gösterileriyle anlaşmayı kutladı. Çeşitli yerlerde konvoylar düzenlendi ve bayraklarla kutlamalar yapıldı.

TEL AVİV'DE KUTLAMA

Aynı şekilde Tel Aviv’de İsrailli esirlerin yakınları, sokaklara çıkarak ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın duyurulması, iki tarafın yakın çevrelerinde büyük bir rahatlama ve umut yaratmış oldu.

DÜNYA BASININDA

ABD Başkanı Trump’ın açıklaması, uluslararası kamuoyunda da yankı buldu. İlk aşaması kabul edilen barış planı, bölgede gerginliğin azalması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

